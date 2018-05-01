Сотрудники полиции аэропорта в США больше недели ловили кошку по кличке Пеппер

Питомец по прозвищу Пеппер сбежал от хозяина от регистрации на рейс до Китая. Пассажиру пришлось улететь из США в другую страну без своего питомца.



На протяжении недели сотрудники охраны аэропорта выкладывали посты в Twitter о своих успехах в поимке животного:





Кошку Пеппер, потерянную 20 апреля в четвертом терминале, удалось обнаружить. Полиция аэропорта пытается спасти ее. Мы разместили безопасные ловушки в надежде, что сможем вернуть Пеппер владельцу.



На помощь в спасении кошки полицейские аэропорта позвали подругу владельца животного. Девушка по имени Нуань Ланг обратилась к хвостатой по-китайски. Узнав «знакомую», кошка согласилась выйти и стала громко мяукать.



Вскоре Пеппер посадили в переноску для зверей. Офицер полиции Камил Джуман, руководивший спецоперацией, перевязал коробку скотчем, отметив, что он не хочет вновь потерять животное, передаёт «РИА Новости».