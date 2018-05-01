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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники полиции аэропорта в США больше недели ловили кошку по кличке Пеппер

1 мая 2018, 11:00Добавить новость
животные,полиция,помощь,США,аэропорт,Китай,пассажир
В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке сотрудники больше недели искали кошку, которая убежала у одного из пассажиров.

Питомец по прозвищу Пеппер сбежал от хозяина от регистрации на рейс до Китая. Пассажиру пришлось улететь из США в другую страну без своего питомца.

На протяжении недели сотрудники охраны аэропорта выкладывали посты в Twitter о своих успехах в поимке животного:

Кошку Пеппер, потерянную 20 апреля в четвертом терминале, удалось обнаружить. Полиция аэропорта пытается спасти ее. Мы разместили безопасные ловушки в надежде, что сможем вернуть Пеппер владельцу.


На помощь в спасении кошки полицейские аэропорта позвали подругу владельца животного. Девушка по имени Нуань Ланг обратилась к хвостатой по-китайски. Узнав «знакомую», кошка согласилась выйти и стала громко мяукать.

Вскоре Пеппер посадили в переноску для зверей. Офицер полиции Камил Джуман, руководивший спецоперацией, перевязал коробку скотчем, отметив, что он не хочет вновь потерять животное, передаёт «РИА Новости».

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