Рестораны Екатеринбурга отказываются от «Мираторга» из-за слов главы фирмы

Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию... Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы.