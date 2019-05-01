Рестораны Екатеринбурга отказываются от «Мираторга» из-за слов главы фирмы
Несколько ресторанов Екатеринбурга поддержали акцию, начавшуюся в России после спорного заявления президента компании «Мираторг». Виктор Линник призвал думать о развитии государства, а не о европейском пармезане и хамоне, сообщают «Новые известия».
Ранее президент компании, входящей в Национальную мясную ассоциацию, в интервью журналу Forbes заявил:
Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию... Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы.
После этого высказывания российские общественники, блогеры и компании стали осуждать позицию российского бизнесмена. Призывы к бойкотированию продукции этого бренда стали появляться в соцсетях.
Позже акцию поддержали и некоторые заведения в Екатеринбурге, исключив из меню блюда с применением продукции мясной компании. Несколько ресторанов и баров в столице Среднего Урала устроили бойкот поставщику, однако скептики считают это больше пиар-акцией самих заведений на фоне широко обсуждаемого скандала.