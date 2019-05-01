В Богдановиче председатель думы принес венок к столу увольняющейся коллеги

Юрий Гринберг разместил венок с алыми цветами и черной лентой у стола Татьяны Копыловой, возглавляющей орготдел думы города. Председатель объяснил свой поступок тем, что в майские праздники венок будет возложен к мемориалу ракетчикам, которые 1 мая 1960 года сбили американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. В том бою погиб уралец Сергей Сафронов, в память о его поступке, говорит Гринберг, и было запланировано возложение венка, который стоял у стола Копыловой.

Копылова и Гринберг, по словам коллег, не смогли найти общий язык в процессе работы в думе Богдановича. Поэтому председатель не продлил контракт с сотрудницей. Траурный венок у рабочего стола за день до увольнения Копыловой заставил ее нервничать, женщина ушла на больничный с высоким артериальным давлением. Сам спикер гордумы Богдановича заявляет, что венок не был каким-либо намеком и имеет отношение лишь к акции памяти летчика.