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В Богдановиче председатель думы принес венок к столу увольняющейся коллеги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Богдановиче председатель думы принес венок к столу увольняющейся коллеги

Сегодня, 16:02Crazy NewsФото: 1Mediainvest.ru
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