В Екатеринбурге судятся владельцы «Уральских пельменей»

Ранее директором коллектива был Сергей Нетиевский, однако осенью 2015 года коллектив решил избрать другого директора. Им стал Сергей Исаев.

По мнению экс-главы «Пельменей», его увольнение было неправомерным. Поэтому сейчас шоумэны выясняют, кто же должен возглавлять юмористическое шоу, уже в суде: ближайшее заседание по этому нешуточному делу состоится уже 2 июня в Екатеринбурге.