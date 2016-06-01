В Екатеринбурге судятся владельцы «Уральских пельменей»
1 июня 2016, 18:25Crazy News
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Место директора коллектива знаменитого на всю Россию юмористического коллектива «Уральские пельмени» стало причиной суда.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее директором коллектива был Сергей Нетиевский, однако осенью 2015 года коллектив решил избрать другого директора. Им стал Сергей Исаев.
По мнению экс-главы «Пельменей», его увольнение было неправомерным. Поэтому сейчас шоумэны выясняют, кто же должен возглавлять юмористическое шоу, уже в суде: ближайшее заседание по этому нешуточному делу состоится уже 2 июня в Екатеринбурге.
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