Охотники из Полевского спасли лося от стаи диких собак
1 июня 2017, 10:45Crazy News
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В Полевском охотники спасли лося от стаи диких собак, которые загнали лесного обитателя в пруд.
Как пишет Rupolit, сохатый вынужден был спасаться от диких собак в воде, но они караулили его на берегу, и если бы не охотники, животные растерзали бы жертву.
Есть вероятность, что по воде лось смог бы уйти в город, но там его подстерегает не меньшая опасность. Он мог попасть под машину или встретить недоброжелательных людей.
Охотники палками разогнали собак. Лось ушел в лес.
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