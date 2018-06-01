«Неожиданно»: утки гуляли по Нижнему Тагилу (ВИДЕО)
1 июня, 08:45Crazy NewsЮлия Суворова
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Жительница Нижнего Тагила 31 мая сняла на видео двух уток, без опаски прогуливающихся по городу.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле утки все чаще стали покидать водоемы и гулять по городу. Тагильчане уже не раз рассказывали о том, что видели этих птиц в разных районах города. Так, 31 мая одной из горожанок удалось снять на видео уток, гуляющих по двору, где она живет.
Шла выкидывать мусор и встретила уток во дворе. Неожиданно написала на своей странице тагильчанка.
© Юлия Суворова, TagilCity.ru
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