«Неожиданно»: утки гуляли по Нижнему Тагилу (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле утки все чаще стали покидать водоемы и гулять по городу. Тагильчане уже не раз рассказывали о том, что видели этих птиц в разных районах города. Так, 31 мая одной из горожанок удалось снять на видео уток, гуляющих по двору, где она живет.