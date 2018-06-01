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«Ну, хоть комаров нет»: первый день лета начался в Екатеринбурге со снега (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ну, хоть комаров нет»: первый день лета начался в Екатеринбурге со снега (ВИДЕО)

1 июня, 16:50Crazy News
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