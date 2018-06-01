«Ну, хоть комаров нет»: первый день лета начался в Екатеринбурге со снега (ВИДЕО)
1 июня, 16:50Crazy News
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Первый летний день в Екатеринбурге начался со снега. Жители города ничуть не удивились осадкам и отнеслись к причудам погоды с иронией.
Сюжеты: Екатеринбург
В местной группе соцсети горожане поделились своими впечатлениями: «Лето началось. С праздником, друзья!», «Ну, хоть комаров нет», «Нормально. По телевизору говорили, что американцы виноваты во всем».
Снег был кратковременным, поэтому не все екатеринбуржцы успели его заметить. Некоторые даже засомневались в достоверности природного явления, пишет URA.RU.
Видео: URA.RU
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