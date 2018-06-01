Первый в мире выполненный роботом стрит-арт появился в Екатеринбурге (ФОТО)
В столице Урала на доме №9 по улице Попова появился первый в мире стрит-арт, созданный роботом и нейросетью. Объект был создан во время фестиваля «Стенограффия».
Эскизом для объекта уличного искусства был выбран рисунок мозаичного пола римской виллы, которая существовала в середине IV века. Мозаика была частично разрушена, однако «реконструировать» её смогла нейросеть.
Вскоре за работу принялся робот-принтер. Он действует по программе, созданной командой «Стенограффии».
Художники смотрят на предмет искусства с философской точки зрения. Они уверены, что это послание к сегодняшним художникам, которым предложено представить, что может произойти с ними и с тем, что они создают, в будущем. Возможно, работы творцов будет продолжать кто-то из другого мира. Ведь художник IV века не мог даже представить, что его мозаику будет восстанавливать робот через 17 веков, передает «Вечерний Екатеринбург».
Совершенно непредсказуемо, к какому развитию технологии смогут прийти через пару веков. Сейчас каждый из нас может создать то, что спустя время продолжит кто-то из совершенно другого мира прокомментировала арт-объект Анна Клец, координатор проекта.
Фото: пресс-служба «Стенограффия»
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