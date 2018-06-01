Первый в мире выполненный роботом стрит-арт появился в Екатеринбурге (ФОТО)

Художники смотрят на предмет искусства с философской точки зрения. Они уверены, что это послание к сегодняшним художникам, которым предложено представить, что может произойти с ними и с тем, что они создают, в будущем. Возможно, работы творцов будет продолжать кто-то из другого мира. Ведь художник IV века не мог даже представить, что его мозаику будет восстанавливать робот через 17 веков, передает «Вечерний Екатеринбург».