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Новости Нижнего Тагила

Первый в мире выполненный роботом стрит-арт появился в Екатеринбурге (ФОТО)

1 июня 2018, 10:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,искусство,стрит-арт,роботы,технологии
В столице Урала на доме №9 по улице Попова появился первый в мире стрит-арт, созданный роботом и нейросетью. Объект был создан во время фестиваля «Стенограффия».

Эскизом для объекта уличного искусства был выбран рисунок мозаичного пола римской виллы, которая существовала в середине IV века. Мозаика была частично разрушена, однако «реконструировать» её смогла нейросеть.

Вскоре за работу принялся робот-принтер. Он действует по программе, созданной командой «Стенограффии».

Художники смотрят на предмет искусства с философской точки зрения. Они уверены, что это послание к сегодняшним художникам, которым предложено представить, что может произойти с ними и с тем, что они создают, в будущем. Возможно, работы творцов будет продолжать кто-то из другого мира. Ведь художник IV века не мог даже представить, что его мозаику будет восстанавливать робот через 17 веков, передает «Вечерний Екатеринбург».

Совершенно непредсказуемо, к какому развитию технологии смогут прийти через пару веков. Сейчас каждый из нас может создать то, что спустя время продолжит кто-то из совершенно другого мира, -- прокомментировала арт-объект Анна Клец, координатор проекта.

 

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Фото: пресс-служба «Стенограффия»
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