Жительница Первоуральска наводит порчу на соседку ради парковочного места (ВИДЕО)
1 июля 2017, 10:15Crazy News
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Местная жительница Первоуральска нашла весьма странный способ отвоевать парковочное место.
Для этого женщина выбрала черную магию.
Соседка, с которой колдунья не может поделить парковку, сняла на видео, как та кидает под порог квартиры различные атрибуты – иголки, гвозди, землю.
С помощью этого, по всей видимости, наводится порча, передает Новая газета.
Видео со страницы Елены А. в соцсетях
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