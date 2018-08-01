Мэрия Екатеринбурга отправит чиновников к психиатрам

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Администрация Екатеринбурга выделила 175,7 тысячи рублей на психиатрическое освидетельствование сотрудников одного из отделов мэрии.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Уралинформбюро»
Речь идет о конкретном управлении – МКУ «Управление зданиями». Согласно материалам контракта, который был размещен на сайте госзакупок, 104 работника ведомства должны будут обследоваться в срок до 25 декабря 2018 года.
По итогам медицинской проверки члены комиссии вынесут вердикт относительно каждого сотрудника: пригоден ли он к выполнению обязанностей в «условиях повышенной опасности» и способен ли он «к осуществлению отдельных видов деятельности».
В случае если тот или иной чиновник имеет противопоказания для работы, медики должны будут уведомить администрацию Екатеринбурга об имеющемся у человека заболевании.
Заявиться на участие в конкурсе, согласно данным с портала, подрядчикам можно будет до 8 августа.
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