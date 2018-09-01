Числится мертвой: живая жительница Первоуральска попала в список умерших людей
Сегодня, 16:30Crazy News
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Жительница Первоуральска при смене паспорта в отделе миграции обнаружила, что числится среди умерших людей.
Год назад жительница Первоуральска Юлия обратилась в отдел по миграции для смены паспорта, однако обнаружила, что по документам она уже три года числится мертвой.
Правоохранители обещали разобраться в ситуации и снова внесли в базу данные Юлии. Но через некоторое время, придя в паспортный стол, женщина узнала, что умерший двойник так и остался числиться в базе.
Все данные умершей женщины и Юлии по документам совпадали: ФИО, номер и серия паспорта и даже прописка. Как объясняют в отделе миграции, это может быть технической ошибкой.
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Видео: 41 канал
Чтобы снова попасть в список живых, Юлия сменила фамилию и получила новый паспорт, сообщает «41 канал».
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