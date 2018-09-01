Числится мертвой: живая жительница Первоуральска попала в список умерших людей

Год назад жительница Первоуральска Юлия обратилась в отдел по миграции для смены паспорта, однако обнаружила, что по документам она уже три года числится мертвой.

Правоохранители обещали разобраться в ситуации и снова внесли в базу данные Юлии. Но через некоторое время, придя в паспортный стол, женщина узнала, что умерший двойник так и остался числиться в базе.

Все данные умершей женщины и Юлии по документам совпадали: ФИО, номер и серия паспорта и даже прописка. Как объясняют в отделе миграции, это может быть технической ошибкой.

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