Спасатели из Екатеринбурга косили в селе траву под снегом

Как сообщалось ранее, сотрудникам подразделений было велено выдвинутся на объект, взяв с собой лопаты, грабли, перчатки и прочий инвентарь. По неподтвержденной версии, спасатели осуществляли покос травы перед приездом высокопоставленного начальства.

Однако, как пишет Е1, данная информация не подтвердилась и в МСЧ сообщили, что никакого начальства не ожидалось, проходила плановая уборка.

Видео Видео: е1.ru