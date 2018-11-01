Спасатели из Екатеринбурга косили в селе траву под снегом

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Сотрудники МЧС из Екатеринбурга косили траву под снегом в селе Новоалексеевское.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщалось ранее, сотрудникам подразделений было велено выдвинутся на объект, взяв с собой лопаты, грабли, перчатки и прочий инвентарь. По неподтвержденной версии, спасатели осуществляли покос травы перед приездом высокопоставленного начальства.
Однако, как пишет Е1, данная информация не подтвердилась и в МСЧ сообщили, что никакого начальства не ожидалось, проходила плановая уборка.
Видео
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Видео: е1.ru
Между тем, зачем, все-таки, сотрудники МЧС косили сухую траву под снегом – осталось загадкой.
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