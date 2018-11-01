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Спасатели из Екатеринбурга косили в селе траву под снегом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели из Екатеринбурга косили в селе траву под снегом

Сегодня, 16:32Crazy NewsФото: Е1.ru
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