Уральский космонавт отметил Хеллоуин на борту МКС
Сегодня, 12:45Crazy NewsФото: Страница Сергея Прокопьева в соцсетях/vk.com/prokopyev_iss
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Уральский космонавт Сергей Прокопьев отметил Хеллоуин на борту МКС.
Космонавт нарядился в импровизированный костюм и со своими коллегами отметил Хеллоуин на борту международной космической станции.
Мужчина предстал в образе Элвиса Пресли и сделал несколько фотографий с коллегами по станции.
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Хеллоуин - это не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться! Зато получили массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперёд, написал космонавт на своей страничке в соцсети.
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