Уральский космонавт отметил Хеллоуин на борту МКС

Мужчина предстал в образе Элвиса Пресли и сделал несколько фотографий с коллегами по станции.

Хеллоуин - это не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться! Зато получили массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперёд, написал космонавт на своей страничке в соцсети.