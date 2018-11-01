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Уральский космонавт отметил Хеллоуин на борту МКС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский космонавт отметил Хеллоуин на борту МКС

Сегодня, 12:45Crazy NewsФото: Страница Сергея Прокопьева в соцсетях/vk.com/prokopyev_iss
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