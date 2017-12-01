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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургский школьник ушёл с урока религиозной культуры с разрешения Бога (ФОТО)

1 декабря 2017, 23:05Добавить новость
Екатеринбург,курьезы,ребенок,Свердловская область,школа,школьники,Бог,религия
Учащийся одной из школ Екатеринбурга ушёл с урока религиозной культуры и светской этики, потому что отпросился у Бога.

17 ноября ученик одной из школ Екатеринбурга ушёл с урока религиозной культуры и светской этики, который стоял последним в расписании.

Когда на следующий день учитель поинтересовалась, почему ребёнок прогулял урок, то он ответил, что отпросился у Бога.


Именно такую формулировку учитель и записала в дневник в качестве замечания. Фотографию дневника мама учащегося опубликовала в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда Урал».

Екатеринбург,курьезы,ребенок,Свердловская область,школа,школьники,Бог,религия
Фото: «Комсомольская правда Урал»
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