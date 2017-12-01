Екатеринбургский школьник ушёл с урока религиозной культуры с разрешения Бога (ФОТО)

17 ноября ученик одной из школ Екатеринбурга ушёл с урока религиозной культуры и светской этики, который стоял последним в расписании.



Когда на следующий день учитель поинтересовалась, почему ребёнок прогулял урок, то он ответил, что отпросился у Бога.



Именно такую формулировку учитель и записала в дневник в качестве замечания. Фотографию дневника мама учащегося опубликовала в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда Урал».





Фото: «Комсомольская правда Урал»