Путешественники из Екатеринбурга поднялись к извергающемуся вулкану Агунг (ВИДЕО)

Молодые люди решили подняться к вулкану, чтобы увидеть его собственными глазами, снять видео об обстановке на Бали и поделиться им со своими подписчиками.



Один из путешественников, Даниил Смола, на видео удивляется спокойствию местных жителей и многих приезжих. Он сообщает, что нет никакой паники, люди ведут свой обычный образ жизни, а сами жители острова рады извержению, так как считают, что почва после него станет более плодородной.



Жена путешественника добавляет, несмотря на то, что их рейс отменили, они этому только рады: возвращаться в зимнюю Россию им пока не хочется.



Ранее путешественники уже взбирались на Агунг, когда он еще только дымился, сообщает «Ura.ru».





Видео: Youtube