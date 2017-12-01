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Новости Нижнего Тагила

Путешественники из Екатеринбурга поднялись к извергающемуся вулкану Агунг (ВИДЕО)

1 декабря 2017, 13:00Добавить новость
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Уральцы покорили вершину извергающегося вулкана Агунг на острове Бали.

Молодые люди решили подняться к вулкану, чтобы увидеть его собственными глазами, снять видео об обстановке на Бали и поделиться им со своими подписчиками.

Один из путешественников, Даниил Смола, на видео удивляется спокойствию местных жителей и многих приезжих. Он сообщает, что нет никакой паники, люди ведут свой обычный образ жизни, а сами жители острова рады извержению, так как считают, что почва после него станет более плодородной.

Жена путешественника добавляет, несмотря на то, что их рейс отменили, они этому только рады: возвращаться в зимнюю Россию им пока не хочется.

Ранее путешественники уже взбирались на Агунг, когда он еще только дымился, сообщает «Ura.ru».


Видео: Youtube

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