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Новости Нижнего Тагила

Свердловская область вошла в ТОП-5 счастливых регионов России

1 декабря 2017, 09:00Добавить новость
конкурс,Россия,Свердловская область,счастье,топ,рейтинг,медиалогия
Свердловская область вошла в ТОП-5 счастливых регионов России. Интересно, что летом Свердловская область была лишь в ТОП-10 регионов по индексу счастья.

Первой в рейтинге стала Москва, на второй строке Санкт-Петербург, третье место у Московской области, четвертое у Крыма. Замыкает пятерку Свердловская область.

 

Во внимание брались посты из социальных сетей - ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, ЖЖ, Twitter и других. Всего было отработано более миллиона сообщений. 

«Счастливый» рейтинг был подготовлен специалистами компании Медиалогия, которые провели мониторинг соцсетей на предмет упоминаний региона в контексте со словом «счастье».

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