Свердловская область вошла в ТОП-5 счастливых регионов России

Интересно, что

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Первой в рейтинге стала Москва, на второй строке Санкт-Петербург, третье место у Московской области, четвертое у Крыма. Замыкает пятерку Свердловская область.

Во внимание брались посты из социальных сетей - ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, ЖЖ, Twitter и других. Всего было отработано более миллиона сообщений.



«Счастливый» рейтинг был подготовлен специалистами компании Медиалогия, которые провели мониторинг соцсетей на предмет упоминаний региона в контексте со словом «счастье».