В Свердловской области льготникам построили квартиры с трехметровыми комнатами

Жительнице Туринска Светлане Лапуновой, которая в рамках программы рассчитывала на площадь не менее 29 квадратных метров, выделили в трехэтажной новостройке двухкомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра. Однако, пишет издание, оказалось, что квартира двухкомнатная только по документам: одна жилая комната стандартная — 14,8 квадратных метра, а площадь второй, которая также указана как жилая, составляет всего 3,1 «квадрата» (1,6 на 1,9 квадратных метра). Как уточняет «Областная газета», за стеной квартиры строители разместили электрощитовую для всего дома, которая «съела» пять квадратов, а оставшийся закуток застройщики определили под комнату.

Естественно, что все мнения не учтешь: кому-то не понравится цвет плитки в ванной, кому-то — кухонная плита. Но ведь никто не запрещает поменять их по своему вкусу или сделать перепланировку — соединить, например, маленькую и большую комнаты? приводятся слова главы Туринского городского округа Андрея Белоусова.

Как пояснила председатель комитета по управлению имуществом туринской администрации Лариса Смотрина, жилая площадь рассчитывается в строгом соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Согласно этим нормам, жилая площадь должна быть не меньше 14 квадратных метров в однокомнатной квартире и не меньше 16 «квадратов» — в двушке. При этом ширина жилой комнаты не может быть меньше 2,4 метра.

От своей двухкомнатной квартиры Лапунова отказалась и попросила заменить ее на однокомнатную квартиру. Однако жительницу вычеркнули из очереди, позже она восстановилась в списке через суд.

По данным Znak, в Туринске аналогичные дома для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот за последние два года построили на улицах Путейцев и Железнодорожников (застройщик — «ГарантСтрой»).