Коробка из-под конфет 1912 года выпуска украдена из екатеринбургского музея
2 марта 2017, 17:00Crazy News
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В Литературно-мемориальном музее имени Решетникова в Екатеринбурге произошла кража: пропала коробка из-под конфет, которая была выпущена в 1912 году, к 100-летию победы в войне 1812 года, сообщает Life.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Директор музея обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемых пока нет. Камер видеонаблюдения на месте пропажи нет.
Как утверждают специалисты, реальная стоимость пропавшей коробки невелика – от 9 до 13 тысяч рублей, но она имеет историческую ценность, хотя ее внешний вид со временем пострадал: имеются трещины и потертости.
На жестяной коробке зеленого цвета имеется портрет Наполеона и изображения Бородинской битвы. Экспонат был передан музею в 1989 году. Полиция продолжает расследование.
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