Коробка из-под конфет 1912 года выпуска украдена из екатеринбургского музея

Директор музея обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемых пока нет. Камер видеонаблюдения на месте пропажи нет.

Как утверждают специалисты, реальная стоимость пропавшей коробки невелика – от 9 до 13 тысяч рублей, но она имеет историческую ценность, хотя ее внешний вид со временем пострадал: имеются трещины и потертости.

На жестяной коробке зеленого цвета имеется портрет Наполеона и изображения Бородинской битвы. Экспонат был передан музею в 1989 году. Полиция продолжает расследование.