Лидер «Тагил без ям» подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за испорченной обуви (ФОТО)

Никита Чапурин уверяет, что городские дорожные службы нарушают правила применения реагентов: посыпанный «бионордом» снег убирают только через сутки.

По мнению общественника, взыскать ущерб, причинённый дорожниками, – дело принципа. О результатах судебного разбирательства основатель общественного движения обязательно сообщит.

На сегодняшний день Чапурин запросил справку об исполнителе муниципального контракта в мэрии города, в четверг он намеревался её получить на руки.

Директор МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин в разговоре с местным изданием отметил, что иск об испорченной обуви был подан впервые. Ранее люди жаловались только на травмы из-за падения на скользкой дороге.

«Но если будет прецедент, то будем разбираться, где он в этих кроссовках ходил, бегал», – прокомментировал АН «Между строк» Халтурин.