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Лидер «Тагил без ям» подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за испорченной обуви (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лидер «Тагил без ям» подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за испорченной обуви (ФОТО)

2 марта, 09:30Crazy News
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