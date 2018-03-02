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Новости Нижнего Тагила

Лидер «Тагил без ям» подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за испорченной обуви (ФОТО)

2 марта 2018, 09:30Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,Свердловская область,суд,Чапурин,Никита Чапурин,Халтурин,дорожные реагенты,обувь
Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин намерен подать в суд на МУП «Тагилдорстрой» из-за испорченной обуви, о чём общественник написал в социальных сетях. Чапурин уверен, что дорожные службы использовали слишком «агрессивные» реагенты и не соблюдали сроки уборки.

Никита Чапурин уверяет, что городские дорожные службы нарушают правила применения реагентов: посыпанный «бионордом» снег убирают только через сутки.

По мнению общественника, взыскать ущерб, причинённый дорожниками, – дело принципа. О результатах судебного разбирательства основатель общественного движения обязательно сообщит.

На сегодняшний день Чапурин запросил справку об исполнителе муниципального контракта в мэрии города, в четверг он намеревался её получить на руки.

 

город,дорога,Нижний Тагил,Свердловская область,суд,Чапурин,Никита Чапурин,Халтурин,дорожные реагенты,обувь


Директор МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин в разговоре с местным изданием отметил, что иск об испорченной обуви был подан впервые. Ранее люди жаловались только на травмы из-за падения на скользкой дороге.

«Но если будет прецедент, то будем разбираться, где он в этих кроссовках ходил, бегал», – прокомментировал АН «Между строк» Халтурин.  

 

 
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