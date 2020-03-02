Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса
Сегодня, 20:22Crazy NewsФото: Медиахолдинг 1Mi
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Казачий Совет атаманов России издал приказ, согласно которому казакам запрещается целовать иконы и руки священников из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
Как рассказал атаман Геннадий Ковалев, приказ разослали по всем казачьим организациям. Также он пояснил, что документ является рекомендацией. Действовать приказ будет до того момента, когда исчезнет угроза заболевания коронавирусом. Кроме того, казаки порекомендовали Роспотребнадзору проверить священников и церкви.
Напомним, ранее казаки участвовали в проверке мигрантов на «Таганском ряду» в Екатеринбурге. Рейды казаков на рынок высмеял в своем шоу ведущий Иван Ургант.
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