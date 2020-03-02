Свердловский депутат с автоматом в руках рассказал школьникам о войне с Турцией

Гориславцев посетил поселок Горный Щит, где провел прием граждан и побеседовал со школьниками. В посте депутат написал о том, что у детей Турция ассоциируется с отдыхом, они ничего не знают о войнах, которые в прошлом велись между Османской и Российской империями. По его словам, в этих войнах Османская империя потеряла две трети своей территории. Свой рассказ депутат сопровождал демонстрацией макетов оружия.