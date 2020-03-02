Свердловский депутат с автоматом в руках рассказал школьникам о войне с Турцией
Депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев провел для школьников урок, на котором рассказал о «кровавых войнах» между Россией и Турцией. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
Гориславцев посетил поселок Горный Щит, где провел прием граждан и побеседовал со школьниками. В посте депутат написал о том, что у детей Турция ассоциируется с отдыхом, они ничего не знают о войнах, которые в прошлом велись между Османской и Российской империями. По его словам, в этих войнах Османская империя потеряла две трети своей территории. Свой рассказ депутат сопровождал демонстрацией макетов оружия.
Как пишет uralweb, в комментариях к посту разгорелся спор о том, стоит ли подавать информацию детям в подобной форме. Председатель организации «Открытая Россия» Владислав Постников написал, что детям не интересны события далекого прошлого. На это Гориславцев ответил, что мальчики всегда проявляют интерес к войнам и оружию.
Помощница омбудсмена по правам человека Ольга Вековшинина заявила, что обратится в Минобразования для проверки действий парламентария.