Первый почтовый дрон «Почты России» разбился после запуска в Улан-Удэ (ВИДЕО)

Запуск летательного аппарата происходил в присутствии многочисленных журналистов и чиновников. На стартовой площадке лично присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.





Дрон набрал высоту, а затем на большой скорости врезался жилой дом. Устройство не подлежит восстановлению, отмечает «Ариг Ус». Его стоимость – 1,2 млн рублей.





Есть разные версии о том, что послужило причиной крушения. Среди них называются сильный ветер и помехи от сетей wi-fi.

