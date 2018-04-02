Жильцы дома в Верхней Пышме во 2-й раз продолбили стену для спасения котенка (ВИДЕО)

Жильцы одной из квартир в Верхней Пышме во второй раз согласились пробить в ванной комнате стену перфоратором, чтобы спасти котенка, застрявшего в вентиляции.

Точно такая же история произошла в ночь с 15 на 16 декабря 2017 года. Тогда ради спасения котенка жильцы дома вызвали спасателей и согласились пробить стены в своих ванных комнатах, чтобы достать его.





Теперь ситуация повторилась: котенок застрял в районе второго этажа. В декабре животное принадлежало жильцам с 9 этажа дома, поэтому спасатели обратились к ним вновь, думая, что это тот же котенок, но оказалось, что там живут другие люди, а котенка они завели пару дней назад.





Спустя 30 мин работы котенка удалось извлечь из вентиляции, вновь раздробив стену, сообщает Е.1.



25 марта спасательная операция по освобождению кота из гипсокартонного плена прошла в одной из квартир Екатеринбурга.







Видео и фото: Е.1