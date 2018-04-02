Жильцы дома в Верхней Пышме во 2-й раз продолбили стену для спасения котенка (ВИДЕО)

Точно такая же история произошла в ночь с 15 на 16 декабря 2017 года . Тогда ради спасения котенка жильцы дома вызвали спасателей и согласились пробить стены в своих ванных комнатах, чтобы достать его.

Теперь ситуация повторилась: котенок застрял в районе второго этажа. В декабре животное принадлежало жильцам с 9 этажа дома, поэтому спасатели обратились к ним вновь, думая, что это тот же котенок, но оказалось, что там живут другие люди, а котенка они завели пару дней назад.