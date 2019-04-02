Первый канал заставил квнщиков переместить тагильский завод-музей в Липецк

Как говорят сами квнщики, использовать фотографию тагильского завода пришлось из-за политики Первого канала.

У нас в городе нет Липецкого металлургического комбината, но есть Новолипецкий металлургический комбинат. Если бы мы использовали фотографию НЛМК, это был бы product placement (скрытая реклама. - Прим. ред.). Поэтому мы взяли фотографию другого завода. Это политика Первого канала, нам сказали - мы сделали, объяснил TagilCity.ru капитан команды «Громокошки» Никита Никитин.

Фотографию именно тагильского завода липецкие квнщики использовали случайно, найдя в интернете снимок завода в хорошем качестве.

Нам просто нужно было фото завода. Не ищите в этом подтекста, единственное, что мы должны соблюдать, это качество и разрешение картинки, - говорит квнщица Анна Горбоконенко.

Видео Видео: Официальный канал КВН www.youtube.com

На фото, которое использовала команда КВН, завод-музей истории горнозаводской техники запечатлён с Лисьей горы. В кадр также попал памятник металлургам, открытый в Нижнем Тагиле в 2010 году.

Завод на плотине Тагильского пруда был открыт промышленниками Демидовыми в 1725 году и проработал до 1987 года. Сейчас комплекс входит в состав Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и является одной из главных достопримечательностей города.