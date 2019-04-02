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Первый канал заставил квнщиков переместить тагильский завод-музей в Липецк
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый канал заставил квнщиков переместить тагильский завод-музей в Липецк

Сегодня, 14:10Crazy NewsФото: Скриншот видео Первого канала
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