«Кошки что-то скрывают»: акция «Монстрация» прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

1 мая в Екатеринбурге состоялась шуточная акция «Монстрация». Ее участники прошли по улицам с плакатами «Кошки что-то скрывают», «Свободу единорогам», «Срочно требуем лето» и многими другими.

На окраине уральской столицы 1 мая прошло молодежное шествие «Монстрация». Его участники прошли по дорогам Вторчермета, держа в руках плакаты с шуточными лозунгами. Как поясняют организаторы, акция была создана в противовес первомайским шествиям.

В этом году в мероприятии приняли участие не только школьники и студенты, но и люди старшего возраста. Своими плакатами участники акции требовали «Свободу единорогам» и «Власть пиратам». На плакатах красовались надписи «Кошки что-то скрывают», «Осьминог головного мозга», «Продам тушу дьявола» и многие другие.

Колонна демонстрантов прошла по улицам в сопровождении полицейских. Прохожие с интересом наблюдали за шествием и встречали молодежь одобрительными возгласами, пишет интернет-газета Znak.





Фото: интернет-газета Znak