«Кошки что-то скрывают»: акция «Монстрация» прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

На окраине уральской столицы 1 мая прошло молодежное шествие «Монстрация». Его участники прошли по дорогам Вторчермета, держа в руках плакаты с шуточными лозунгами. Как поясняют организаторы, акция была создана в противовес первомайским шествиям.

В этом году в мероприятии приняли участие не только школьники и студенты, но и люди старшего возраста. Своими плакатами участники акции требовали «Свободу единорогам» и «Власть пиратам». На плакатах красовались надписи «Кошки что-то скрывают», «Осьминог головного мозга», «Продам тушу дьявола» и многие другие.