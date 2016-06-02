В Нижнем Тагиле один из домов на ул. Карла Маркса ненадолго стал домом на «ул. Карла–Маркса» (ФОТО)

В мае 2018 года исполнится 200 лет со дня его рождения Карла Маркса. На улице нашего города, названой в честь автора «Манифеста коммунистической партии» и «Капитала», решили не просто отметить грядущий юбилей философа, а подойти к празднику креативно. На доме №65 красуется новенькая табличка, где великому философу присвоена двойная фамилия «Карл–Маркс» написал в редакцию портала TagilCity.ru житель Нижнего Тагила.

Читатель приложил к своему сообщению фотографию. В управляющей компании, обслуживающей дом, сразу заявили о том, что никаких работ по установке табличек с названиями улиц ими не проводилось. Позднее представители УК установили, что табличка – инициатива одного из арендаторов помещений в здании.

Табличка была установлена одним из рекламных агентств. В их офисе уже побывал наш специалист. Им предложено ликвидировать табличку или убрать с неё дефис рассказали журналисту TagilCity.ru в ООО «Теплотехник-НТ».

В рекламном агентстве подтвердили факт того, что тагильчане обратили внимание на ошибку в названии улицы, и заверили, что ошибка была исправлена сразу, как только о ней стало известно.

Это хорошо, что у нас такие бдительные горожане. С таблички уже был убран дефис рассказали журналисту TagilCity.ru в рекламном агентстве.

Таким образом, дому на улице Карла Маркса было возвращено первоначальное название. TagilCity.ru напоминает о том, что со вчерашнего дня в Нижнем Тагиле стало на 26 улиц и проездов больше.