Змея подкапотная: сотрудник автоцентра в Екатеринбурге обнаружил пресмыкающееся в автомобиле клиента (ВИДЕО)
2 июня 2016, 09:30Crazy News
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Удивительный случай произошел в одном из автосалонов Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Один из механиков во время замены свеч в моторном отсеке, обнаружил и извлек из-под капота диковинного пассажира – живую змею. Как удалось рассмотреть сотрудникам автоцентра, находка оказалась безобидным ужом.
Известно, что незадолго до посещения сервиса хозяин автомобиля побывал в лесу, где, вероятно, и «подобрал» невольного попутчика. Пресмыкающееся было поймано в коробку и отпущено на волю.
Видео: Екатеринбург-ТВ
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