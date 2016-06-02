Змея подкапотная: сотрудник автоцентра в Екатеринбурге обнаружил пресмыкающееся в автомобиле клиента (ВИДЕО)

Один из механиков во время замены свеч в моторном отсеке, обнаружил и извлек из-под капота диковинного пассажира – живую змею. Как удалось рассмотреть сотрудникам автоцентра, находка оказалась безобидным ужом.

Известно, что незадолго до посещения сервиса хозяин автомобиля побывал в лесу, где, вероятно, и «подобрал» невольного попутчика. Пресмыкающееся было поймано в коробку и отпущено на волю.