Мартышка Жанетта родилась в семье мандрилов в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

После родов мать не смогла кормить Жанетту, поэтому зверёк попал под опеку к специалистам отдела «Приматы». Малышку кормят детской молочной смесью каждые четыре часа, совсем недавно в рацион начали вводить фрукты, овощи и детскую кашку.

Маленькая Жанетта чувствует себя хорошо. Она не боится людей, хорошо кушает и проявляет интерес к окружающему миру. В скором времени её смогут увидеть посетители зоопарка. Добавим, что ранее специалисты отдела помогали выжить семейству капуцинов, пишет Комсомольская правда-Урал.