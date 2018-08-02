Трейлер снимавшегося в Нижнем Тагиле х/ф «Ненастье» появился в Сети

Фильм повествует о 90-х годах. В центре событий бывший участник Афганской войны – Герман Неволин, который вернулся домой в новое, противоречивое время.

Нижний Тагил стал съемочной площадкой для фильма. Съемки на глазах у тагильчан проходили на центральных улицах. Одной из эффектных сцен стало ДТП с участием внедорожника на проспекте Мира.

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