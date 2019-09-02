В День знаний челябинским школьникам спели про «рюмку водки на столе»
Сегодня, 20:25Crazy NewsФото: Медиахолдинг 1Mi
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В челябинском поселке Новосинеглазово на концерте ко Дню знаний детям спели песню «Рюмка водки на столе». Видеозапись концерта опубликована в аккаунте «Новосинеглазово» на YouTube.
Помимо песни Григория Лепса, на концерте прозвучала песня группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Как пишет Ура.ру, к детям приезжали депутат Госдумы Анатолий Литовченко, депутат Челябинской гордумы Виталий Паутов и генерал-майор ВДВ Анатолий Качанов. Анатолий Литовченко сообщил изданию, что он не слышал исполняемых детям песен, а только выступил на линейке с речью и уехал.
Видео
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Видео: аккаунт «Новосинеглазово» на YouTube
На празднике выступала местная группа «Сентябрь», которую пригласил Виталий Паутов.
Да, я действительно пригласил «Сентябрь». Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи. Когда праздник уже закончился и почти все родители с детьми разошлись, пояснил депутат.
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