В День знаний челябинским школьникам спели про «рюмку водки на столе»

Помимо песни Григория Лепса, на концерте прозвучала песня группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Как пишет Ура.ру, к детям приезжали депутат Госдумы Анатолий Литовченко, депутат Челябинской гордумы Виталий Паутов и генерал-майор ВДВ Анатолий Качанов. Анатолий Литовченко сообщил изданию, что он не слышал исполняемых детям песен, а только выступил на линейке с речью и уехал.

Видео Видео: аккаунт «Новосинеглазово» на YouTube

На празднике выступала местная группа «Сентябрь», которую пригласил Виталий Паутов.