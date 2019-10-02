В День пожилых людей тагильские пенсионеры сыграли сценку о слишком большой пенсии
Сегодня, 12:07Crazy NewsФото: TagilCity.ru
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В Международный день пожилых людей 1 октября в центре социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила группа «Тагил» выступила с концертной программой. Одним из главных номеров был этюд о слишком большой пенсии.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По сюжету герой получает неожиданно большую пенсию, раздаёт подарки всем родственникам и друзьям, но денег меньше не становится. В конце мужчина осознаёт, что это был всего лишь сон, и приходит к выводу, что счастье — не в деньгах.
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Фото: tagilcity.ru
Название группы «Тагил», — это аббревиатура от «Творческая активная группа инициативных людей». В ней выступают пенсионеры: поют, читают стихи, ставят юмористические этюды.
«Мы будем петь и будем жить». Как пенсионеры Нижнего Тагила борются со скукой
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