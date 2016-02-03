Вот это место... В Екатеринбурге реклама ночного клуба признана незаконной (ФОТО)

На данном плакате была изображена девушка в коротком голубом коктейльном платье. Причем у нее оказались лишь чуть прикрыты ягодицы. Возле откровенной фотографии располагалась подпись «Chili Night club. Мне нравится это место». Реклама провисела на улицах Екатеринбурга четыре месяца, с июля по октябрь 2015 года.

В самом УФАС отвечают:

Данная реклама содержит, по мнению комиссии, непристойный и оскорбительный образ.

Отметим, что согласно закону «О рекламе», не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Рекламодателем в данном случае является ИП Гайнутдинова, но, так как реклама не используется уже несколько месяцев, то дело в отношении этого индивидуального предпринимателя было решено не возбуждать.