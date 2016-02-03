Жителя Екатеринбурга задержали со спайсом в трусах

Безработного молодого человека сотрудники наркоконтроля задержали во время создания одной из закладок с синтетическими наркотиками. Во время осмотра места закладки было обнаружено 10 граммов «спайса». Остальная часть запрещенных веществ была найдены во время осмотра самого задержанного. Молодой человек прятал «товар» - ни много, ни мало - у себя в трусах.

После ареста последовал обыск съемной квартиры задержанного, где сотрудниками наркополиции были найдено еще почти 500 грамм «спайса». Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека по факту хранения и сбыта запрещенных веществ. За это он может сесть в тюрьму на срок до 20 лет и получить штраф, размер которого может достигать 1 миллион рублей. Сейчас мужчина находится в ИЗС.