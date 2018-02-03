Схватил овцу и побежал: пьяный мужчина пытался ограбить ферму под Нижним Тагилом

Несостоявшееся ограбление случилось в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Пьяный мужчина проходил мимо фермы и увидел овцу, которая вышла за ограждение.

На глазах хозяйки участка грабитель схватил овцу и побежал. Владелица животного и ее сосед бросились догонять мужчину. Тот решил, что с тяжелым живым грузом скрыться он не сможет, бросил овцу и убежал в неизвестном направлении.

Позже неудавшегося грабителя удалось задержать. Как оказалось, на момент случившегося у него уже были 3 непогашенные судимости за кражи. В Пригородном районном суде мужчину признали виновным в покушении на грабеж и приговорили к двум годам колонии строгого режима.

В прокуратуре отметили, что животное, которое пытался украсть задержанный, является племенной овцой породы «Курдючная» и стоит 4 500 рублей. Овца в ходе инцидента не пострадала, пишет ИА «Все новости».