Схватил овцу и побежал: пьяный мужчина пытался ограбить ферму под Нижним Тагилом
Нетрезвый рецидивист пытался украсть овцу на глазах у ее хозяйки в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Учитывая непогашенные судимости, суд приговорил грабителя к двум годам лишения свободы.
Несостоявшееся ограбление случилось в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Пьяный мужчина проходил мимо фермы и увидел овцу, которая вышла за ограждение.
На глазах хозяйки участка грабитель схватил овцу и побежал. Владелица животного и ее сосед бросились догонять мужчину. Тот решил, что с тяжелым живым грузом скрыться он не сможет, бросил овцу и убежал в неизвестном направлении.
Позже неудавшегося грабителя удалось задержать. Как оказалось, на момент случившегося у него уже были 3 непогашенные судимости за кражи. В Пригородном районном суде мужчину признали виновным в покушении на грабеж и приговорили к двум годам колонии строгого режима.
В прокуратуре отметили, что животное, которое пытался украсть задержанный, является племенной овцой породы «Курдючная» и стоит 4 500 рублей. Овца в ходе инцидента не пострадала, пишет ИА «Все новости».
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