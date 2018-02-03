Замерзший кот был спасен в Екатеринбурге после проведенной на дереве ночи (ВИДЕО)
3 февраля, 14:38Crazy News
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В Екатеринбурге кот забрался на дерево и всю ночь просидел на высоте 4-этажного дома в мороз.
Сюжеты: Екатеринбург
1 февраля на ул. Шаумяна в Екатеринбурге прошла спасательная операция: с дерева снимали двухлетнего кота Барсика, который, по словам хозяев, ушел вечером погулять и пропал. Кот всю ночь просидел на дереве при температуре воздуха -17 градусов.
Спасать кота отправился один из местных жителей, имеющий большой опыт по спасению животных. По словам спасателя, кот настолько замерз, что не сопротивлялся и спокойно ждал, когда его снимут с дерева.
За происходящим наблюдали почти все жители домов во дворе. Спасателю пришлось забраться на высоту 4-этажного дома, чтобы добраться до кота. Питомца вернули хозяину и предупредили его, что отпускать кота на улицу небезопасно, пишет E1.ru.
Видео: E1.ru
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