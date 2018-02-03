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Замерзший кот был спасен в Екатеринбурге после проведенной на дереве ночи (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замерзший кот был спасен в Екатеринбурге после проведенной на дереве ночи (ВИДЕО)

3 февраля, 14:38Crazy News
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