Питерские грабители вынесли из секс-шопа сертификаты и ноутбук на 37 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге на 37 тысяч рублей был ограблен секс-шоп «Бруно». Грабители забрали с собой подарочные сертификаты и имущество магазина.
Ограбление произошло 1 марта. Примерно в 16:00 часов грабители вынесли из магазина ноутбук, купюру номиналом в тысячу рублей и семь подарочных сертификатов. Каждый был рассчитан на покупку товаров «для взрослых» на сумму три тысячи рублей.
В итоге ущерб составил 37 тысяч рублей.
30-летний сотрудник магазина сумел запомнить номер автомобиля, а также описал внешность одного из подозреваемых, пишет издание «Piter.tv».