Питерские грабители вынесли из секс-шопа сертификаты и ноутбук на 37 тысяч рублей

Ограбление произошло 1 марта. Примерно в 16:00 часов грабители вынесли из магазина ноутбук, купюру номиналом в тысячу рублей и семь подарочных сертификатов. Каждый был рассчитан на покупку товаров «для взрослых» на сумму три тысячи рублей.



В итоге ущерб составил 37 тысяч рублей.





30-летний сотрудник магазина сумел запомнить номер автомобиля, а также описал внешность одного из подозреваемых, пишет издание «Piter.tv».