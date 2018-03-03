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Новости Нижнего Тагила

Питерские грабители вынесли из секс-шопа сертификаты и ноутбук на 37 тысяч рублей

3 марта 2018, 09:45Добавить новость
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В Санкт-Петербурге на 37 тысяч рублей был ограблен секс-шоп «Бруно». Грабители забрали с собой подарочные сертификаты и имущество магазина.

Ограбление произошло 1 марта. Примерно в 16:00 часов грабители вынесли из магазина ноутбук, купюру номиналом в тысячу рублей и семь подарочных сертификатов. Каждый был рассчитан на покупку товаров «для взрослых» на сумму три тысячи рублей.

В итоге ущерб составил 37 тысяч рублей.

30-летний сотрудник магазина сумел запомнить номер автомобиля, а также описал внешность одного из подозреваемых, пишет издание «Piter.tv».

 
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