Тагильчанка не прошла кастинг шоу «Песни» (ВИДЕО)
3 марта, 22:30Crazy News
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25-летняя Анастасия Зудова из Нижнего Тагила 3 марта выступила на кастинге шоу «Песни» на ТНТ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девушка заявила, что хочет стать солисткой группы «Ленинград», чем вызвала недоумение у Тимати, Сергея Светлакова и Максима Фадеева.
Анастасия исполнила песню «Сумка» Сергея Шнурова, но не смогла впечатлить членов жюри и получила от них отказ.
На видео выступление Анастасии с 34-ой минуты.
Видео: tnt-best.ru
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