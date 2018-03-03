Тагильчанка не прошла кастинг шоу «Песни» (ВИДЕО)

Девушка заявила, что хочет стать солисткой группы «Ленинград», чем вызвала недоумение у Тимати, Сергея Светлакова и Максима Фадеева.

Анастасия исполнила песню «Сумка» Сергея Шнурова, но не смогла впечатлить членов жюри и получила от них отказ.