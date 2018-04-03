Кондитер Ренат Агзамов посетил Екатеринбург в поисках «народного десерта» (ВИДЕО)
3 апреля, 22:10Crazy News
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В столице Урала побывала съемочная группа телеканала «Пятница», которая делала очередной выпуск шоу «Кондитер». Ведущие во главе с Ренатом Агзамовым искали лучший народный десерт.
Сюжеты: Екатеринбург
По замыслу продюсеров, участники шоу должны представить уникальный рецепт, который, по их мнению, будет продаваться в местных магазинах и понравится жителям Екатеринбурга.
Кондитерские творения екатеринбуржцев оценивали профессионалы кулинарного искусства Сергей Третьяков и Ольга Вашурина.
Но решающее слово в каждой передаче остаётся за «королём тортов» Ренатом Агзамовым.
Видео: телеканал «Пятница»
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