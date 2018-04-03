Кондитер Ренат Агзамов посетил Екатеринбург в поисках «народного десерта» (ВИДЕО)

По замыслу продюсеров, участники шоу должны представить уникальный рецепт, который, по их мнению, будет продаваться в местных магазинах и понравится жителям Екатеринбурга.



Кондитерские творения екатеринбуржцев оценивали профессионалы кулинарного искусства Сергей Третьяков и Ольга Вашурина.



Но решающее слово в каждой передаче остаётся за «королём тортов» Ренатом Агзамовым.

Видео: телеканал «Пятница»