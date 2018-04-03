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Новости Нижнего Тагила

Кондитер Ренат Агзамов посетил Екатеринбург в поисках «народного десерта» (ВИДЕО)

3 апреля 2018, 22:10Добавить новость
город,Екатеринбург,интернет,Россия,пятница,шоу,кулинария,ренат агзамов,кондитер
В столице Урала побывала съемочная группа телеканала «Пятница», которая делала очередной выпуск шоу «Кондитер». Ведущие во главе с Ренатом Агзамовым искали лучший народный десерт.

По замыслу продюсеров, участники шоу должны представить уникальный рецепт, который, по их мнению, будет продаваться в местных магазинах и понравится жителям Екатеринбурга.

Кондитерские творения екатеринбуржцев оценивали профессионалы кулинарного искусства Сергей Третьяков и Ольга Вашурина.

Но решающее слово в каждой передаче остаётся за «королём тортов» Ренатом Агзамовым.

 

Видео: телеканал «Пятница»

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