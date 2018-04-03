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Олени на трассе попали на камеру жителя Ноябрьска (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Олени на трассе попали на камеру жителя Ноябрьска (ВИДЕО)

3 апреля, 12:25Crazy News
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