Олени на трассе попали на камеру жителя Ноябрьска (ВИДЕО)

Ехавший за рулем водитель автомобиля успел снять неожиданную встречу на мобильный телефон. Олени появились на трассе неожиданно и нисколько не испугались автомобиля.

К комментариях под видео один из пользователей отметил, что на Ямале - это обычное дело.

Ни царапины, повезло, я бы испугалась написала девушка в комментариях.