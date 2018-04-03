Олени на трассе попали на камеру жителя Ноябрьска (ВИДЕО)
3 апреля, 12:25Crazy News
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В социальной сети появилось видео, на котором видно, как стадо оленей выбежало на трассу Надым-Салехард в Ноябрьске.
Ехавший за рулем водитель автомобиля успел снять неожиданную встречу на мобильный телефон. Олени появились на трассе неожиданно и нисколько не испугались автомобиля.
К комментариях под видео один из пользователей отметил, что на Ямале - это обычное дело.
Ни царапины, повезло, я бы испугалась написала девушка в комментариях.
Видео: «Ноябрьск 24»
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