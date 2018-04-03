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Суд Екатеринбурга отклонил иск к священнику за его сравнение Ленина с Гитлером (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд Екатеринбурга отклонил иск к священнику за его сравнение Ленина с Гитлером (ФОТО)

3 апреля, 07:30Crazy News
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