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Новости Нижнего Тагила

Суд Екатеринбурга отклонил иск к священнику за его сравнение Ленина с Гитлером (ФОТО)

3 апреля 2018, 07:30Добавить новость
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В столице Урала суд после рассмотрения отклонил иск к протоиерею Евгению Попиченко, который в одном из интервью сравнил Ленина и Гитлера.

Заявление в суд на священника составил Николай Рябчевский, председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы.

В ходе интервью, появившемся в одном из местных СМИ, протоиерей из Екатеринбурга сказал «по сути одно и то же – Ленин и Гитлер», комментируя свою позицию о переименовании улиц, получивших названия в честь советских деятелей.

Рябчевский посчитал, что священник должен публично извиниться за сказанное. Он уверен, что мнение, высказанное представителем религиозного учреждения, оскорбляет миллионы людей, а также возбуждает ненависть, вражду и унижение достоинства человека.

В суде иск к священнику отклонили, оставив без удовлетворения, передает издание «ТАСС.Урал». Сообщается, что мотивировочная часть заключения появится позже.

 

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Фото: «E1.ru»
 
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