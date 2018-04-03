Суд Екатеринбурга отклонил иск к священнику за его сравнение Ленина с Гитлером (ФОТО)

Заявление в суд на священника составил Николай Рябчевский, председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы.



В ходе интервью, появившемся в одном из местных СМИ, протоиерей из Екатеринбурга сказал «по сути одно и то же – Ленин и Гитлер», комментируя свою позицию о переименовании улиц, получивших названия в честь советских деятелей.



Рябчевский посчитал, что священник должен публично извиниться за сказанное. Он уверен, что мнение, высказанное представителем религиозного учреждения, оскорбляет миллионы людей, а также возбуждает ненависть, вражду и унижение достоинства человека.



В суде иск к священнику отклонили, оставив без удовлетворения, передает издание «ТАСС.Урал». Сообщается, что мотивировочная часть заключения появится позже.