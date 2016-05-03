В Нижнем Тагиле неизвестные активисты установили очередной памятник дорогам (ФОТО)

В майские праздники дорожный «мемориал» был установлен на проезжей части улицы Быкова. Об этом сообщает сайт «Весь Тагил».

Надпись на памятнике гласит: «Дороги? Не, не слышал».

ФОТО: сайт «Весь Тагил»

Напоминаем, в середине апреля неизвестные активисты устроили в Нижнем Тагиле «похороны» улицы Верхняя Черепанова: на дорожных ямах были установлены венки с крестами.

Народная акция вышла далеко за пределы Нижнего Тагила и даже страны - сейчас фотографии активно обсуждают пользователи интернета по всему миру. При этом, иностранцам, видимо, незнакомо бездорожье - они недоумевают, какая же трагедия произошла на этой дороге.

Остается только гадать, какая следующая улица Нижнего Тагила попадет под взор активистов.