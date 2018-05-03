12-метровый памятник снесенной телебашне может появиться в Екатеринбурге (ФОТО)
3 мая, 11:05Crazy News
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Скульптор из Екатеринбурга Роман Кашин сообщил о своем желании создать 12-метровый памятник снесенной телебашне.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбургский скульптор планирует построить 12-метровый памятник снесенной телебашне. Конструкция полностью будет повторять оригинал и будет выполнена из металла и бетона.
У мужчины уже готов макет сооружения и построить памятник он планирует в мае 2018 года. По его словам, себестоимость строения варьируется от 120 до 130 тысяч рублей.
Как пишет Е1, скульптор будет пытаться согласовать с администрацией Екатеринбурга установку скульптуры на том же месте, где стояла башня. Но если не получится, то мужчина готов установить памятник в ЦПКиО или на Широкой речке.
Также мужчина предложил горожанам принять участие в голосовании и выразить свое мнение: как должна выглядеть башня, и нужна ли она городу вообще.
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Фото: Е1
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