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Новости Нижнего Тагила

12-метровый памятник снесенной телебашне может появиться в Екатеринбурге (ФОТО)

3 мая 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,памятник,скульптор,телебашня,макет,скульптура,искусство

Скульптор из Екатеринбурга Роман Кашин сообщил о своем желании создать 12-метровый памятник снесенной телебашне.

Екатеринбургский скульптор планирует построить 12-метровый памятник снесенной телебашне. Конструкция полностью будет повторять оригинал и будет выполнена из металла и бетона.

У мужчины уже готов макет сооружения и построить памятник он планирует в мае 2018 года. По его словам, себестоимость строения варьируется от 120 до 130 тысяч рублей.

Как пишет Е1, скульптор будет пытаться согласовать с администрацией Екатеринбурга установку скульптуры на том же месте, где стояла башня. Но если не получится, то мужчина готов установить памятник в ЦПКиО или на Широкой речке.

Также мужчина предложил горожанам принять участие в голосовании и выразить свое мнение: как должна выглядеть башня, и нужна ли она городу вообще.


Екатеринбург,памятник,скульптор,телебашня,макет,скульптура,искусствоЕкатеринбург,памятник,скульптор,телебашня,макет,скульптура,искусство

Фото: Е1

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