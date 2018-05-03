12-метровый памятник снесенной телебашне может появиться в Екатеринбурге (ФОТО)

Скульптор из Екатеринбурга Роман Кашин сообщил о своем желании создать 12-метровый памятник снесенной телебашне.

Екатеринбургский скульптор планирует построить 12-метровый памятник снесенной телебашне. Конструкция полностью будет повторять оригинал и будет выполнена из металла и бетона.





У мужчины уже готов макет сооружения и построить памятник он планирует в мае 2018 года. По его словам, себестоимость строения варьируется от 120 до 130 тысяч рублей.





Как пишет Е1, скульптор будет пытаться согласовать с администрацией Екатеринбурга установку скульптуры на том же месте, где стояла башня. Но если не получится, то мужчина готов установить памятник в ЦПКиО или на Широкой речке.





Также мужчина предложил горожанам принять участие в голосовании и выразить свое мнение: как должна выглядеть башня, и нужна ли она городу вообще.







Фото: Е1