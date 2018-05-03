Мощи Папы Римского были найдены на мусоросортировочной станции в Лондоне (ФОТО)

На мусоросортировочной станции в Лондоне был обнаружен сосуд с хранящимися внутри человеческими костями.



Гравировка на сосуде «Oss. S Clementis» в переводе с латинского означает, что это мощи канонизированного Папы Римского Климента I. Понтифик одинаково почитаем православной и католической церквями, сообщают «Известия». Он был четвертым Папой Римским и скончался в 97, 99 или 101 году. Официальных данных о хозяевах сосуда и предполагаемой стоимости находки нет. Ведётся расследование.

Фото: «Известия»